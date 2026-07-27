पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, राज्य के विकास पर चर्चा की

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण पर विस्तृत चर्चा की।

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पार्टी की राज्य इकाई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान ढिल्लों ने प्रधानमंत्री को राज्य की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, किसानों और मजदूरों की चिंताओं, युवाओं की आकांक्षाओं, कानून व्यवस्था, गैंगस्टरों के खतरे और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

मुलाकात के बारे में बात करते हुए ढिल्लों ने कहा कि यह बेहद सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब को लेकर बहुत चिंतित हैं और राज्य की मौजूदा परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं।

चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पंजाब में काम करने के अपने अनुभव भी साझा किए। ढिल्लों ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर पर पंजाब से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे।

ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों और दिशाहीन नीतियों के कारण पंजाब आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान और मजदूर घोर संकट से जूझ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार झूठे दावों और प्रचार तक ही सीमित है।

उन्होंने आगे कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और खराब औद्योगिक नीतियों के चलते उद्योगों को पंजाब से बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे राज्य के युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ढिल्लों ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से किसानों और मजदूरों के कल्याण, पंजाब में उद्योगों के विस्तार, नए निवेश को आकर्षित करने और पंजाब को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए विशेष पहलों पर चर्चा की, ताकि राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।

ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और पंजाब के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है और राज्य के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपने सिद्ध विकास मॉडल पर आधारित पंजाब में दो इंजन वाली सरकार स्थापित करेगी।

--आईएएनएस

एमएस/