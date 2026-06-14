पंजाब: अमृतसर में पुलिस ने पांच किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की, दो आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर, 14 जून (आईएएनएस)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले की जांच के दौरान स्थापित अग्रिम और पश्चवर्ती कड़ियों के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया और 5.041 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

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पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इससे पहले, तीन नाबालिगों सहित छह आरोपियों को 30.045 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान आगे के सुरागों का पीछा करते हुए, पुलिस टीमों ने एक और आरोपी को पकड़ा और 2.006 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, जिससे तस्करी नेटवर्क के भीतर गहरी कड़ियों का खुलासा हुआ।

उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी दुबई स्थित एक तस्कर से जुड़े थे, जो सीमा पार से हेरोइन की खेप की आपूर्ति में मदद कर रहा था। एक अलग अभियान में, पुलिस ने एक अन्य आरोपी के कब्जे से 3.035 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, जिससे नेटवर्क की गतिविधियों और संबंधों के बारे में और अधिक जानकारी मिली।

उन्होंने बताया कि अमृतसर के छेहर्टा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों की पहचान की जा सके, वित्तीय लेन-देन का पता लगाया जा सके और हवाला से संबंधित संभावित संबंधों का खुलासा किया जा सके। पंजाब पुलिस भारतीय संघ मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करने और पंजाब को एक सुरक्षित और नशामुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले 11 जून को पंजाब की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी नेटवर्क से जुड़े आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारतीय और विदेशी मुद्रा में 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और जांच व संभावित जब्ती के लिए 18 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान की है।

इसी को लेकर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसपी, गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में पंजाब की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने हेरोइन तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट से जुड़े आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 500 किलोग्राम हेरोइन शामिल थी। इस ऑपरेशन में भारतीय और विदेशी मुद्रा में लगभग 5 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए, जबकि आगे की जांच और संभावित जब्ती के लिए लगभग 18 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई है।

--आईएएनएस

एमएस/