पंजाब: अमृतसर में हथियार और हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर करते हुए बताया कि यह कार्रवाई सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच आधुनिक पिस्तौल, 2.015 किलोग्राम हेरोइन और नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित पांच लाख रुपये बरामद किए गए हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सीमा पार से अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के तार किन लोगों से जुड़े हुए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान गिरोह के आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने दोहराया कि वह सीमा पार से होने वाली तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब को सुरक्षित और नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी