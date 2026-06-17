पहलगाम सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 घायल

श्रीनगर, 17 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट रिसॉर्ट के पास बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

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पहलगाम के पास अरु वैली रोड पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर से अपना नियंत्रण खो दिया था।

एक अधिकारी ने बताया, "इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। मरने वाले लोग अनंतनाग के डायलगाम इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है।"

दूसरी ओर, इन दिनों पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत घाटी के सभी हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

मैदानी इलाकों में गर्मी के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी में आ रहे हैं।

इन दिनों पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और आने वाले पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए पहले से ही अपना रिजर्वेशन कन्फर्म कर लें।

इस गर्मी में कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। होटल, हाउसबोट और रिसॉर्ट्स पर्यटकों से भरे हुए हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर की बुलेवार्ड रोड जैसी प्रमुख जगहों पर क्षमता से ज्यादा भीड़ है, जिससे घाटी के पर्यटन उद्योग में नई जान आ गई है।

पहलगाम में बेताब वैली जैसी मशहूर जगहों पर पर्यटकों की बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, जिससे लंबी लाइनें लग रही हैं और घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है।

एडवांस बुकिंग लगातार आ रही है और होटलों में लगभग पूरी ऑक्यूपेंसी (कमरे भरे होने) की खबर है।

स्थानीय टूर ऑपरेटर और पर्यटन अधिकारी पर्यटकों की असाधारण संख्या की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है और इस क्षेत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है।

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए हमले के बाद पर्यटकों की आवाजाही पर असर पड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों की अच्छाई और पर्यटन उद्योग की मजबूती में पर्यटकों के भरोसे ने इस गति को फिर से बहाल कर दिया है।

--आईएएनएस

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