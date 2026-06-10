पीएमओ अधिकारियों ने देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर पीएम मोदी को बधाई दी

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारियों ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।

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पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पिछले बारह वर्षों में, उन्होंने स्थिरता, पारदर्शिता और सुशासन, समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व किया है।"

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास ने इस मौके पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

पीएम मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,399 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

उन्होंने 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह से लेकर 2019 में लगातार जनादेश हासिल करने और 2024 में ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरा कार्यकाल पाने तक सेवा की है और उनका 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' पर आधारित राजनीतिक सफर आज भी जारी है।

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगातार कार्यकाल में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए खड़े होकर तालियां बजाकर उन्हें बधाई दी।

प्रस्ताव में कहा गया, "यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जनता के विश्वास और जनभागीदारी की शक्ति का प्रतीक है जो 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प से प्रेरित नेता को लोगों द्वारा दिए गए अभूतपूर्व समर्थन को दर्शाता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की सेवा के ऐतिहासिक पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं।"

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संवेदनशीलता, संयम, स्पष्ट इरादे और निर्णायक क्षमता वाली लीडरशिप पर गर्व करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है कि छह दशकों के बाद देश ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम