पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का शनिवार को 62वां जन्मदिन है। उनका जन्म 13 जून 1964 को हुआ था। जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उनको बधाई देते हुए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जन्मदिन की बधाई। वे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में अहम योगदान दे रहे हैं, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता मजबूत हो रही है और भारत समृद्ध बन रहा है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को जन्मदिन की बधाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने पीएम मोदी के सशक्त और समृद्ध भारत के विजन को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।"

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पर लिखा, "केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा कि लोकप्रिय राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान सिद्धिविनायक आपको आरोग्य एवं सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही प्रार्थना है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आरोग्यता, यश और दीर्घायु जीवन दें, यही प्रार्थना है।

उधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'एक्स' लिखा कि माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। भगवान सिद्धिविनायक जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामना करता हूं।

--आईएएनएस

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