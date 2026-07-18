पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से की बात, चेन्नम्मा के निधन पर शोक जताया

बेंगलुरु/नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व पीएम एचडी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

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पीएम मोदी ने शोक संदेश में चेन्नम्मा को उनके विनम्र स्वभाव और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया।

उन्होंने कहा कि सादगी और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण के कारण उनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने देवेगौड़ा और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

बाद में, पीएम मोदी ने देवेगौड़ा से फोन पर बात की और व्यक्तिगत रूप से गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को सांत्वना दी और उनके लिए हिम्मत की प्रार्थना की।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया और चेन्नम्मा को एक आदर्श गृहिणी और सादगी की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि वह देवेगौड़ा परिवार के लिए हिम्मत का स्रोत और राज्य के लिए प्रेरणादायक हस्ती थीं।

भाजपा कर्नाटक के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि चेन्नम्मा सादगी, हिम्मत और अपने परिवार के प्रति अटूट समर्थन की प्रतीक थीं। त्याग और मूल्यों से भरा उनका जीवन हमेशा याद किया जाएगा।

भाजपा के राज्य सह-प्रभारी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चेन्नम्मा गरिमा और शांत शक्ति वाली महिला थीं, जो देवेगौड़ा के सार्वजनिक जीवन के दौरान हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं।

उन्होंने कहा कि उनका जीवन शालीनता और समर्पण का उदाहरण था और वह अपने आस-पास के लोगों के लिए हमेशा हिम्मत का स्रोत बनी रहीं।

शनिवार को 85 वर्ष की आयु में चेन्नम्मा का निधन हो गया। विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके विनम्र स्वभाव, त्याग और देवेगौड़ा परिवार को दिए गए अटूट समर्थन के लिए उन्हें याद करते हुए शोक व्यक्त किया।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम