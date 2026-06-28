पीएम मोदी को सेशेल्स सरकार से सर्वोच्च सम्मान मिलने पर अमित शाह, राजनाथ और गडकरी ने दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सेशेल्स यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान पर बधाई दी।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी को सेशेल्स सरकार की तरफ से 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' सम्मान मिलने पर बहुत बधाई। यह सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा में लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान दुनिया में भारत के आगे बढ़ने का गर्व भरा ऐलान है, जो प्राकृतिक इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने और तरक्की में दुनिया को लीड करने में एक रोल मॉडल के तौर पर उभर रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, सेशेल्स का सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर बधाई। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी दूर की सोचने वाली लीडरशिप और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के प्रति पक्के कमिटमेंट का सबूत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का ग्लोबल कद लगातार बढ़ रहा है, जो ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के विजन से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। यह सम्मान हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा कि पीएम मोदी को सेशेल्स ने 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' टाइटल से सम्मानित किया है। यह टाइटल पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनकी सक्रिय भूमिका का सम्मान करता है और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाने में उनके मजबूत नेतृत्व को दिखाता है। यह पीएम मोदी का चौथा ग्लोबल पर्यावरण सम्मान भी है और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल, लचीला और हरा-भरा भविष्य बनाने में भारत के बढ़ते योगदान को दिखाता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत के लिए यह गर्व का पल है, क्योंकि पीएम मोदी को सेशेल्स के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए पीएम मोदी के कमिटमेंट को दिखाता है। मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के जरिए, भारत सेशेल्स के साथ अपनी स्थायी साझेदारी को और गहरा करते हुए, एक ग्रीन और ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में ग्लोबल कोशिशों को लीड करना जारी रखे हुए है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी को रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स द्वारा 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' का खास टाइटल दिए जाने पर बहुत-बहुत बधाई। यह बड़ा सम्मान आपकी दूर की सोचने वाली लीडरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंस, ब्लू इकॉनमी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए आपके पक्के कमिटमेंट को दुनिया भर में मिली पहचान दिखाता है। आपकी लीडरशिप दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ाती रहेगी और दुनिया को एक सस्टेनेबल और खुशहाल भविष्य की ओर प्रेरित करती रहेगी।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' सम्मानित किया जाना भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का सशक्त उदाहरण है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि आज भारत केवल अपनी प्रगति तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक विमर्श का भी नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर विश्वास, सहभागिता और दूरदृष्टि की ऐसी पहचान स्थापित की है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि पीएम मोदी को सेशेल्स के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मान, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित होने पर बहुत-बहुत बधाई। यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ और सियोल पीस प्राइज से लेकर एफएक्यू के एग्रीकोला मेडल और अब गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन तक, हर ग्लोबल सम्मान एक ऐसी लीडरशिप के बढ़ते कद को दिखाता है जिसने सस्टेनेबिलिटी को भारत के विकास का एक जरूरी हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री की दूर की सोचने वाली लीडरशिप में मिशन लाइफ और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहलों के जरिए भारत की सभ्यता की समझ को दुनिया भर में आवाज मिली है। दुनिया उनकी लीडरशिप का जश्न मना रही है और साथ ही भारत के विकास के उस नजरिए को अपना रही है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ता है।

--आईएएनएस

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