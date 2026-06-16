पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का गौरव: संबित पात्रा

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताते हुए इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।

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संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं और जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए हैं। इसी दौरान सोमवार को स्लोवाकिया की राष्ट्रपति ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास' प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि उन्हें मिलने वाला कोई भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज जब पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों और अस्थिरताओं के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व एक सक्षम और प्रभावी नेतृत्व के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकास, विश्वास और जनकल्याण के मंत्र के साथ कार्य किया है और इसी का परिणाम है कि विश्व समुदाय भी भारत की भूमिका और नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है।

संबित पात्रा ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान मिलता है तो वह पूरे देश का सम्मान होता है। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि स्लोवाकिया जैसे देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है।

स्लोवाकिया यात्रा के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर नहीं गया था। ऐसे में इस यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना दोनों देशों के संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों द्वारा मिले सम्मान उनके विकास कार्यों, वैश्विक स्तर पर अर्जित विश्वास और गरीबों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की स्वीकृति हैं। उन्होंने कहा कि विकास, जनविश्वास और जनकल्याण की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तुत की है, उसी का परिणाम है कि दुनिया के अनेक नेता उनके नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ऐसे समय में स्लोवाकिया का यह सम्मान और भी अधिक महत्व रखता है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों को बधाई देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और सभी भारतीयों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। यह पूरे राष्ट्र के सम्मान और गौरव का अवसर है।

--आईएएनएस

पीएसके/वीसी