पीएम मोदी की राष्ट्रसेवा के 12 वर्ष पूरे पर देशभर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, नेताओं ने की दीर्घायु की कामना

दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी श्री देवव्रत मिश्र, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, संबित पात्रा और अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएनएस के साथ बातचीत की।

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मंदिर के पुजारी देवव्रत मिश्र ने मंत्रोच्चार से शुरुआत करते हुए कहा, "हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर आज हवन, कलश पूजा और आदित्य नवग्रह पूजा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जय जगन्नाथ।"

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "भारत के सामाजिक जीवन में 10 जून 2026 का दिन महत्वपूर्ण है। इन 12 सालों में पीएम मोदी ने अपने दिन-रात एक कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है। बुधवार को बतौर पीएम उनके 4,399 दिन पूरे हो रहे हैं, जो देश के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान जगन्नाथ जी से गहरा जुड़ाव रहा है। उनका सामाजिक जीवन कई साल पहले अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर से ही शुरू हुआ था। आज हम अपने भगवान से प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें और उन पर जगन्नाथ भगवान का सदैव आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह प्रधानमंत्री भारत का नाम रोशन करते रहें और ओडिया समुदाय की प्रार्थनाएं व आशीर्वाद उन पर बना रहे। धन्यवाद।"

वहीं, दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र स्थित संकटमोचन मंदिर में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के द्वारा हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ की गई। उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह अब 12 साल 15 दिन से प्रधानमंत्री पद पर हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जो 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में देशभर में पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।"

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे, सफल और ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता हैं और उनका कार्यकाल अभी जारी है। पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन वर्षों में कभी विश्राम नहीं किया और लगातार देश व जनता की सेवा में जुटे रहे। उनके लिए जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पूजा है।"

शिवराज ने कहा कि इतनी मेहनत करना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। उन्होंने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया, जिससे देश के विकास को नई गति मिली।

ओडिशा के पुरी में भाजपा नेताओं अर्जुन राम मेघवाल और संबित पात्रा ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनके सफल नेतृत्व, अच्छे स्वास्थ्य और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की।

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए भी विशेष है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और देश की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी अवसर पर हम पुरी के जगन्नाथ धाम में पूजा-अर्चना करने पहुंचे हैं।"

वहीं संबित पात्रा ने कहा, "जगन्नाथ भगवान हम सभी पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। आज हम सभी के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो देश के लिए गर्व की बात है। जगन्नाथ धाम में सुबह से ही पूजा-अर्चना की जा रही है, ताकि देश निरंतर प्रगति करे और प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश को आगे बढ़ाता रहे। यह प्रार्थना केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी देशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए है।"

--आईएएनएस

एनएस/वीसी