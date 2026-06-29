पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले सीएम भजनलाल शर्मा बोले, गेम चेंजर साबित होगी पचपदरा रिफाइनरी परियोजना

जयपुर, 29 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए होने वाले दौरे से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मेगा प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताया है, जो राज्य के आर्थिक भविष्य को बदल देगा और औद्योगिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

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भजन लाल शर्मा ने रविवार को रिफाइनरी स्थल पर तैयारियों की व्यापक समीक्षा की और विश्वास व्यक्त किया कि यह मेगा परियोजना राज्य के लिए समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलने और पूरे क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परिसर का निरीक्षण किया।

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरएल) और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। लगभग डेढ़ घंटे चली इस बैठक में रिफाइनरी की परिचालन तत्परता, सुरक्षा व्यवस्था, रसद और उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं।

रिफाइनरी के हेलीपैड पर पहुंचने पर शर्मा का स्वागत प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री के.के. बिश्नोई, विधायक हमीर सिंह भयाल, अरुण चौधरी और आदुरम मेघवाल के साथ-साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने किया।

समीक्षा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक क्षण घटित होने वाला है, जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यह रिफाइनरी राजस्थान का भविष्य बदलने वाली है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है, जिसमें गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कई कल्याणकारी पहलें और दो इंजन वाली सरकार के तहत राजस्थान में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "महज ढाई साल के भीतर राजस्थान में कई विकास परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आने वाले वर्षों में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।"

अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले मुख्यमंत्री ने पूजनीय संभारा आशापुरा माता मंदिर में प्रार्थना की और रिफाइनरी के सफल संचालन और राजस्थान की समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा।

इस रिफाइनरी का उद्घाटन मूल रूप से 21 अप्रैल को होना था, लेकिन एक दिन पहले रिफाइनरी की सीडीयू-वीडीयू इकाई में आग लगने के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। तकनीकी समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को इस रिफाइनरी को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सभी रसद, परिचालन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरएल) और जिला प्रशासन के अधिकारी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री की समीक्षा को राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उद्घाटन समारोहों में से एक के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी से राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी