पीएम मोदी का ओडिशा दौरा : मयूरभंज में बड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल, राष्ट्रपति मुर्मु की ससुराल का भी करेंगे दौरा

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी मौजूद रहेंगी।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ पीएम मोदी का सुबह लगभग 11:15 बजे मयूरभंज जिले में राष्ट्रपति के घर, पहाड़पुर गांव का दौरा करने का कार्यक्रम है। पीएम और राष्ट्रपति पवित्र उपवन संथाली जाहेरा और हो जाहेरा, कौशल केंद्र और पहाड़पुर स्कूल में प्रार्थना करेंगे।

यह यात्रा आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों के मद्देनजर है।

दोपहर करीब 1 बजे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम का विषय "विकास रा धरा, ओडिशा सारा" है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई सहित प्रमुख क्षेत्रों में 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री शनिवार को रायरंगपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। परियोजनाओं से पूरे ओडिशा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कनेक्टिविटी में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इस दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें 600 मेगावाट की ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना और आईबी थर्मल पावर स्टेशन की स्टेज-II विस्तार परियोजना शामिल है, जिसमें प्रत्येक 660 मेगावाट की दो इकाइयां शामिल हैं।

वहीं, जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें 300 टीपीडी स्रोत-पृथक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, कटक और भुवनेश्वर के बीच सीधा लिंक प्रदान करने वाला कटकजोड़ी नदी पर एक पुल, बौध जिले में ढालपुर-हरभंगा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, नुआपाड़ा से घाटीपाड़ा तक एनएच-353 के एक खंड को चार लेन का बनाना, कुसुमदिही मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और रायरंगपुर में इनडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।

इसके साथ ही ओडिशा के विभिन्न जिलों में 24 अटल बस स्टैंड और नौ स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के साथ-साथ बौध में 300 बिस्तरों वाले जिला मुख्यालय अस्पताल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से राज्य में स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस