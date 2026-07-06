पीएम मोदी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श साकार हुए: जेपी नड्डा

अंबाला, 6 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुखर्जी एक कट्टर राष्ट्रवादी, दूरदर्शी शिक्षाविद और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन के सूत्रधार थे।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुखर्जी के आदर्शों और संकल्पों को साकार किया गया है।

जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और औद्योगिक विकास को डॉ. मुखर्जी के विजन का विस्तार बताया।

कार्यक्रम के दौरान मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के साथ अन्य मौजूद थे।

जेपी नड्डा ने कहा कि वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा में अंबाला की पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला।

उन्होंने कहा कि यह भूमि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ी रही है, देश के बहादुर नायकों की 'कर्मभूमि' रही है और खेलों में हरियाणा की उपलब्धियों के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाया है।

जेपी नड्डा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का योगदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन के लिए समर्पित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी उस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिससे वे सभी जुड़े हैं और उन्होंने इसी विचारधारा के आधार पर 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।

नड्डा ने कहा कि यह बहुत संतोष की बात है कि जिस पौधे की जड़ों को डॉ. मुखर्जी ने सींचा और बड़ा किया, वह पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए देश की लगभग 78 प्रतिशत आबादी पर शासन करते हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का कमल का निशान भारत के लगभग 72 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में लहरा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डॉ. मुखर्जी को एक 'विचार' कहा तो उनका मतलब था कि डॉ. मुखर्जी भारत की सांस्कृतिक विरासत, आत्मनिर्भर भारत और देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित एक सोच के प्रतीक थे। पार्टी के हर सदस्य और कार्यकर्ता को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और संस्थापक एक असाधारण परिवार से थे और उनकी विरासत भी असाधारण थी। उनके मूल्य आज भी भारतीय जनता पार्टी में गहराई से बसे हुए हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि यह जानकर सभी को हैरानी, ​​खुशी और गर्व होगा कि डॉ. मुखर्जी किसी साधारण परिवार में नहीं, बल्कि डॉ. आशुतोष मुखर्जी के बेटे के रूप में पैदा हुए थे।

उन्होंने बताया कि डॉ. आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कुलपति रह चुके थे।

कुलपति के तौर पर उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन से साफ कहा था कि ब्रिटिश और भारतीय प्रोफेसरों को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस तरह उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी।

उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उनके विकास की भी वकालत की।

जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे महान पिता के बेटे ने सिर्फ 33 साल की उम्र में उसी विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभाला, जिससे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे कम उम्र के कुलपति बने।

--आईएएनएस

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