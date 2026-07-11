पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा भारत, पर्यटन बनेगा अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत: गजेंद्र सिंह शेखावत

जोधपुर, 11 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जिस गति से देश प्रगति कर रहा है, उसने इस बदलते भारत को वैश्विक हित का विषय बना दिया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को लेकर देशों की दृष्टि, रुझान बदला है। आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, उसके कारण 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 2014 की तुलना में देश की अर्थ व्यवस्था दुगुनी रफ्तार से बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय और किसानों की आय बढ़ी है। इसकी वजह से लोगों के पास पैसा बचा तो घरेलू पर्यटन में बढ़ावा देखने को मिला।
उन्होंने आगे कहा कि भारत को देखने और जानने के लिए जितने लोग विदेश से आ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग देश की विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में पर्यटन का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनेगा। मौजूदा वक्त में भारत के अर्थव्यवस्था में पर्यटन से लगभग छह प्रतिशत का योगदान होता है। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक विश्व के जीडीपी में जिस तरह से 10 प्रतिशत पर्यटन का योगदान है, उस मुकाम तक भारत को भी ले जाने की कोशिश है।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन की अर्थव्यवस्था से अधिकतम लोगों तक उसका लाभ पहुंचता है। पर्यटन के क्षेत्र में जब हम 10 प्रतिशत तक का योगदान देने वाले बनेंगे तो भारत में पर्यटन का क्षेत्र कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर पैदा करने वाला क्षेत्र होगा। 2023 तक हमारी ओर से 7 प्रतिशत तक के आंकड़े तक पहुंचने का लक्ष्य लिया है।