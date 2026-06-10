पीएम मोदी को लेकर एनडीए के नेता बोले-यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, जनविश्वास की कहानी

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। पीएम नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा और एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने गर्व जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी के कार्यकाल की सराहना की है।

Read More

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आईएएनएस से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह देश के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों के अटूट भरोसे की कहानी है। इसी भरोसे के आधार पर प्रधानमंत्री ने देश के विकास का सफर शुरू किया और आज भारत ने दुनिया में एक नई और खास पहचान बनाई है।"

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, "इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल न केवल जनता द्वारा सीधे चुने गए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाएगा, बल्कि देश और गरीबों के लिए उनकी लंबी सेवा के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने गरीबों और देश की सेवा की है। लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है।"

हैदराबाद में भाजपा नेता भरत गौड़ ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर ईश्वर से उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना कर रहा हूं। वे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री हैं।"

जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, "यह हमारे लिए स्वागत योग्य बात है। वे एनडीए और पूरे देश के नेता हैं। अगर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है, तो पूरे देश ने उन्हें उसी तरह से समर्थन दिया है।"

हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कहा, "आज पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा के सभी नेता और पार्टी कार्यकर्ता मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत बनी रहे।"

डोडा में जम्मू-कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद पर 12 साल पूरे कर लिए हैं। इन सालों में मोदी सरकार ने विश्वास, विकास और जन-कल्याण पर काम किया है। हम इन पहलों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। स्वच्छता भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा है, क्योंकि यह पीएम मोदी का एक लोकप्रिय नारा है। कई बार पीएम मोदी को खुद स्वच्छता अभियानों में हिस्सा लेते देखा होगा।"

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में कहा, "निश्चित रूप से देश में लोगों के बीच उम्मीद और भरोसे की भावना पैदा हुई है। 'सबका साथ, सबका विकास' का असर दिख रहा है। लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है। हर दिशा में विकास हो रहा है, और लोगों में संतुष्टि की भावना है।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी