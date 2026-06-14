पीएम मोदी की लीडरशिप में त्रिपुरा विकास की नई कहानी लिख रहा है: सर्बानंद सोनोवाल

अगरतला, 14 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में त्रिपुरा नॉर्थ-ईस्ट के विकास के सफर में एक अहम हिस्सेदार बनकर उभरा है। उन्होंने राज्य की इस तरक्की का श्रेय पिछले दशक में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और आर्थिक मौकों में हुए बड़े सुधारों को दिया।

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केंद्रीय मंत्री सोनोवाल केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के सिलसिले में त्रिपुरा पहुंचे थे।

अपनी यात्रा के दौरान मंत्री ने नागरिकों के साथ बातचीत के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, केंद्र सरकार की पहलों को दिखाने वाली प्रदर्शनी देखी, 'प्रगति पथ यात्रा' में शामिल हुए, गुरखाबस्ती में बन रहे ऊंचे सरकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का जायजा लिया, और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक पौधा लगाया।

'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' और जाने-माने नागरिकों के साथ बातचीत के दौरान सोनोवाल ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल के सफर की पहचान 'विश्वास, विकास और जन कल्याण' रही है, जिसमें गवर्नेंस ज्यादा पारदर्शी, टेक्नोलॉजी पर आधारित और नागरिकों पर केंद्रित हुई है।

सोनोवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत को हिचकिचाहट वाले देश से बदलकर आत्मविश्वास से भरे देश में बदल दिया है। पिछले 12 सालों में देश के हर कोने में, जिसमें नॉर्थ-ईस्ट भी शामिल है, विकास, कल्याण और अवसर आए हैं।

त्रिपुरा के विकास के सफर का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़कों, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद मिली है।

सोनोवाल ने कहा कि त्रिपुरा विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। जो चीजें पहले हासिल करना मुश्किल लगता था, वे अब हकीकत बन रही हैं क्योंकि राज्य विकास और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

सोनोवाल ने त्रिपुरा के कृषि उत्पादों, खासकर राज्य के मशहूर 'क्वीन पाइनएप्पल' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान का जिक्र किया और कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और बाजार तक पहुंच से नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के स्थानीय किसानों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिली है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देने से नॉर्थ-ईस्ट के उत्पादों, जिसमें त्रिपुरा के वर्ल्ड-क्लास पाइनएप्पल भी शामिल हैं, को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अवसर मिले हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों को फायदा हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/