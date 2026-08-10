मुंबई, 10 अगस्‍त (आईएएनएस)। भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के विजेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत की तारीफ की और कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की।

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भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने आईएएनएस से कहा, "जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत में खेलों के कल्चर में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और बड़े मुकाबलों से पहले उन्हें मोटिवेट करते हैं। वे न सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों से मिलते हैं, बल्कि हारने वालों से भी मिलकर आगे के मुकाबलों में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

भाजपा नेता उपाध्‍याय ने कहा, "नीट पेपर लीक मामले पर विरोध-प्रदर्शन के बाद छात्रों से बातचीत हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इस कारण इस्तीफा दिया कि देश में कोई सवाल न उठा सके। राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के तौर पर यह उनकी भूमिका है, इसलिए वे ऐसा करते रह सकते हैं। सरकार छात्रों के हित में पूरी ईमानदारी से काम करेगी और हम सभी को इस पर भरोसा है। पेपर लीक मामले के आरोपियों को जल्‍द ही कड़ी सजा मिलेगी। इससे जनता में संदेश जाएगा कि इस तरह की गलती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

संजय उपाध्याय ने कहा, "सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाया गया है। पेपर लीक के आरोपियों को परीक्षा से पहले पकड़ा जा सकता है, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और कड़ी सजा का प्रावधान है। मेरा विश्‍वास है कि सख्‍त प्रावधान की वजह से आने वाले समय में नकल या पेपर लीक पर रोक लगेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले 12 सालों से सत्ता से बाहर हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए उनका विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ विरोध करने से वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसके लिए उन्हें लोगों का भरोसा जीतना होगा।"

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम