पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण, भाजपा नेताओं और संत समाज ने जताई खुशी

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। भाजपा नेताओं ने इसे देश के विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण दौर बताया।

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भाजपा नेता मनमीत सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी सरकार के दौरान देश ने कई ऐतिहासिक फैसले और उपलब्धियां देखी हैं। उनके अनुसार, अनुच्छेद 370 को हटाने, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने, आधारभूत ढांचे के विकास और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को नई दिशा मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सफल कार्यकाल आगे भी जारी रहेगा।

असम सरकार में कैबिनेट मंत्री नीलिमा देवी ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।

हरियाणा के अंबाला में मंत्री अनिल विज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हवन और विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देशहित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विज ने कहा कि जनता का विश्वास उनके नेतृत्व में लगातार बढ़ा है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें।

मुंबई में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को प्रभावशाली और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक अभिभावक की तरह पूरे देश को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र के साथ सभी वर्गों और समुदायों के कल्याण के लिए काम किया है। यह 12 वर्ष केवल समय की अवधि नहीं, बल्कि विकास और जनसेवा की एक महत्वपूर्ण यात्रा का प्रतीक है।

वहीं, मथुरा में साधु-संतों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी सहित कई संतों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने व्यापक विकास देखा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक कार्य संभव हुए हैं और जनता का प्रधानमंत्री मोदी पर गहरा विश्वास बना हुआ है।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम