पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने पत्र लिखकर दी बधाई

गांधीनगर, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सफल और जनकल्याण को समर्पित कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी नागरिकों की ओर से उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और देश के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए उनके अनवरत योगदान की प्रशंसा की है।

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सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री का 12 वर्षों का कार्यकाल दुनिया भर में भारत और भारतीयों का गौरव बढ़ाने वाला रहा है। उनके नेतृत्व में 'सर्जिकल स्ट्राइक,' 'एयर स्ट्राइक,' और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे कठोर कदमों के जरिए भारत ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का कार्यमंत्र आज एक राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। विकास की अभूतपूर्व स्पीड और स्केल को देखकर आज देश का हर व्यक्ति कह रहा है, ‘मोदी है, तो मुमकिन है।’ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं को संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण के साथ जन-जन तक पहुंचाया गया है, जिससे देश में पहली बार ‘ईज ऑफ लिविंग’ की संकल्पना साकार हुई है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात को मिले लाभ का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर दायित्व संभालते ही गुजरात को डबल इंजन सरकार की शक्ति मिली है। प्रधानमंत्री ने गुजरात को इन 12 वर्षों के दौरान अनेक ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री बनने के केवल 17 दिनों के भीतर ही नर्मदा योजना के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करके गेट लगाने की अनुमति प्रदान करना, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवरफ्रंट, गिफ्ट सिटी, कच्छ में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मोढेरा सोलर विलेज, साणंद और धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसी सौगातों से गुजरात विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, द्वारका, सोमनाथ और अंबाजी कॉरिडोर, पावागढ़ महाकालीधाम का पुनर्विकास और वडनगर में पुरातात्विक संग्रहालय से गुजरात में ‘विकास भी, विरासत भी’ का मंत्र चरितार्थ हुआ है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि आज जब देश ‘विकसित भारत@2047’ के महासंकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात भी ‘विकसित गुजरात’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने सभी गुजरातियों की ओर से प्रधानमंत्री को उनके 12 वर्षों के सफल सुशासन के लिए हार्दिक बधाई दी और यह शुभकामनाएं व्यक्त की कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने का संकल्प सिद्ध करेगा।

--आईएएनएस

एसके/