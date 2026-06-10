पीएम मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों ने जताया गर्व, कहा- देश ने की उल्लेखनीय प्रगति

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 वर्षों में देश ने बहुत तरक्की की है।

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राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। उन्होंने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित एक अथक कर्मयोगी के रूप में उनका कार्यकाल भारत के प्रति अटूट समर्पण, देशवासियों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्प और राष्ट्र की सेवा में परिवर्तनकारी नेतृत्व को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत की जनता द्वारा उनके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और समावेशी विकास व सुशासन के प्रति उनकी निरंतर कोशिशों का प्रमाण है।"

रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "पिछले बारह वर्षों में भारत ने विकास और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही, देश में एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण भी हुआ है, जिससे राष्ट्र अधिक आत्मविश्वास से भरा और अपनी विरासत से गहराई से जुड़ा है। जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी देश को अधिक समृद्धि, प्रगति और वैश्विक पहचान की ओर ले जा रहे हैं।"

शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उपलब्धि करोड़ों भारतीयों के प्रेम, विश्वास और अपार जनसमर्थन का परिणाम है। मुझे मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उन्हें अथक परिश्रम करते हुए, हर क्षण भारत के भविष्य के बारे में सोचते हुए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए निरंतर चिंतन करते हुए निकट से देखा है। उनके लिए पद प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प है।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, "4,399 दिनों की यह यात्रा सशक्त, समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्ण अध्याय है। यह वह मोदी-युग है, जहां विकास भी है और विरासत भी, जहां कल्याण भी है और कीर्ति भी, जहां सामर्थ्य भी है और सम्मान भी। इसी पावन कालखंड में हमने देखा कि कैसे गरीब कल्याण से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान आई। नारी शक्ति को नया आकाश और हमारे अन्नदाता के पसीने को अधिकार मिला। आज विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ता हुआ भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णायक नीतियों और राष्ट्र प्रथम की भावना का सशक्त प्रमाण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन।"

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा, "आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। 4,399 से अधिक दिनों तक, उनके निर्णायक नेतृत्व, जन-सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और 'अंत्योदय' के विज़न ने शासन-व्यवस्था को बदल दिया है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से प्रेरित होकर, विकास की किरणें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं और हर नागरिक को राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनके नेतृत्व और 'विकसित भारत' के परिवर्तनकारी एजेंडे में जनता-जनार्दन के अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई।"

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "हर दिन के साथ इतिहास रचते हुए। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई। आज उनका कार्यकाल 4399 दिनों का हो गया है। यह शानदार उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, विज़न और देश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में भारत की जनता के अटूट भरोसे और विश्वास को दर्शाती है।"

--आईएएनएस

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