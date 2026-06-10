पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर मंदिर पहुंचे भाजपा नेता, अश्विनी वैष्णव ने बताया 'हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण'

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने और 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर देशभर में पूजा-अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

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इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और प्रधानमंत्री मोदी ने कठिन परिस्थितियों में देश को मजबूत नेतृत्व दिया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि इतने मुश्किल हालात में भी जब देश को बहुत मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से संभाला है और आज का दिन खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं।”

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, “एनडीए सरकार ने जिस तरह से देश को संभाला है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लोगों का बहुत भरोसा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीबों का कल्याण हो, प्रशासन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो, किसानों के लिए काम हो या अलग-अलग योजनाएं हों, एनडीए सरकार ने समाज के हर पहलू में बहुत बदलाव किया है।”

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंदिर में पूजा-अर्चना की और कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने का ऐतिहासिक दिन है और आप सभी देख सकते हैं कि इन 12 सालों में देश में किस तरह का बदलाव आया है। चाहे हमारी जन-कल्याणकारी योजनाएं हों, विकास के काम हों, नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में भारत का बढ़ता सम्मान हो, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 12 सालों में ऐतिहासिक काम हुए हैं।

दिल्ली में कई स्थानों पर मंत्रियों और नेताओं ने मंदिरों में पूजा-अर्चना की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जबकि मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी हनुमान मंदिर में कीर्तन में भाग लिया।

रोहिणी स्थित इस्कॉन मंदिर में भी विशेष पूजा, प्रार्थना और महा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

बिहार में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा के आवास पर भी विशेष हवन, पूजा, सुंदरकांड पाठ और महा आरती का आयोजन किया गया।

वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मयूर विहार स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं दीं।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस