पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दिल्ली के एलजी तरणजीत सिंह संधू ने दी बधाई, गिनाईं उपलब्धियां

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री की तारीफ की और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की।

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राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों की ओर से आप पर जताए गए विश्वास का प्रमाण है।”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में आर्थिक मजबूती और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हासिल की है। प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इसका लाभ समावेशी रूप से जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचे, जो 'अंत्योदय' के सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है।”

राष्ट्रपति ने कहा, “प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक यात्रा भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं में उम्मीद और नया आत्मविश्वास जगाती रहती है।”

उन्होंने कहा, “मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूं, ताकि आप देश की सेवा करते रहें और इसे 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित भारत' के विजन की ओर ले जाएं।”

वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल की तारीफ की और उनकी उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई।

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि उनके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की जनता द्वारा लगातार मिले जनादेश के जरिए उन पर जताए गए गहरे और स्थायी भरोसे का एक सशक्त प्रमाण है। उनके मार्गदर्शन में, हमारा देश प्रगति, समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व शिखर को छू रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी