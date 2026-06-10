पीएम मोदी का 12 साल का कार्यकाल गरीब कल्याण और सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक: भाजपा नेता

पटना, 11 जून (आईएएनएस)। बिहार में भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान गरीब कल्याण योजनाओं को गति मिली और देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। उनका कहना है कि सरकार ने विकास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

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भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह देश के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12 वर्षों से जनता द्वारा चुने गए नेता के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नामांकन से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता द्वारा चुने गए नेता हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और देश की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। उनके अनुसार, भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, किसानों के कल्याण और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से व्यापक परिवर्तन देखा है। उनके अनुसार, सरकार ने हर वर्ग तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया है और देश के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे को मजबूत किया है।

रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और देश विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है।

इसी क्रम में बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि एक ऐसा नेता, जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया, आज देश के गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, यह अपने आप में ऐतिहासिक है।

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भारत के इतिहास में सबसे लंबे और प्रभावशाली कार्यकालों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और गरीब कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।

उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि नारी शक्ति वंदन जैसी पहलों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और अवसर बढ़ाने की दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके दीर्घ और सफल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने कहा कि देश की जनता को उनसे उम्मीदें हैं कि वे आगे भी इसी तरह राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीएससी