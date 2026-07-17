पीएम मोदी जींद से लॉन्च करेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो साफ-सुथरे रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

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जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन भारतीय रेल की एक बड़ी उपलब्धि है। यह परियोजना नवाचार, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के प्रति रेलवे के संकल्प को दर्शाती है। साथ ही, यह स्वच्छ ऊर्जा और नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगी।

जींद-सोनीपत सेक्शन को इन ऑपरेशन्स के लिए पायलट रूट के तौर पर चुना गया है। ट्रेन के लिए जींद में स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग सुविधा बनाई गई है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने साइट पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज और डिस्पेंसिंग के लिए जरूरी लाइसेंस दे दिया है।

हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लॉन्च के साथ, भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो साफ-सुथरे रेल ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार, टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए अभी बहुत कम देश ऐसे सिस्टम चला रहे हैं या उनका परीक्षण कर रहे हैं।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बिजली बनाती है और इसमें सिर्फ पानी की भाप निकलती है। इस वजह से यह पारंपरिक फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) वाले सिस्टम का एक साफ-सुथरा विकल्प है। हाइड्रोजन-आधारित रेल सिस्टम को दुनिया भर में टिकाऊ ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छे समाधान के तौर पर तेज़ी से पहचाना जा रहा है।

रीफ्यूलिंग के काम के लिए एक हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही, भरोसेमंद और सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी टेक्निकल सपोर्ट और ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। एक स्टैंडबाय कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत फिर से तैयार किए गए टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव टीकमगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे।

--आईएएनएस

एसएके/एएस