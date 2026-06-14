पंढरपुर दुर्घटना पर मुआवजा ठीक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए सरकार: शायना एनसी

मुंबई, 14 जून (आईएएनएस)। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसी ने पंढरपुर में हुई दुखद दुर्घटना पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पैसा देकर किसी के परिवार को नहीं लाया जा सकता है। सरकार को हादसा रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

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पंढरपुर में हुई दुखद दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना एनसी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना में आठ से नौ लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन किसी भी आर्थिक सहायता से खोई हुई जान वापस नहीं लाई जा सकती। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ धार्मिक यात्राओं पर निकलते हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र की राजनीति और विपक्षी दलों की गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए शायना एनसी ने कहा कि यदि किसी बैठक में सभी सांसदों को बुलाया जाए और अपेक्षा के अनुरूप उपस्थिति न हो तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई नेता अपनी अनुपस्थिति के लिए अलग-अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है।

बता दें कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई स्थित मातोश्री में पार्टी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में सभी सांसद नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की तरफ से बताया गया था कि जो सांसद नहीं पहुंचे थे, वे ऑनलाइन जुड़े थे।

शायना एनसी ने इंडी अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और उसके भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संभावित राजनीतिक नजदीकियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेता पहले भी साथ आ चुके हैं, लेकिन इसका अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला था।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता अब केवल विकास और प्रदर्शन आधारित राजनीति चाहती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में महायुति गठबंधन ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है और आने वाले समय में भी उसे जनता का समर्थन मिलता रहेगा।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी