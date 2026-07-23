पिछले 24 घंटों में सीजेपी के साथ बातचीत के लिए चार प्रस्ताव: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने पिछले चौबीस घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के साथ बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी पहल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कोई बातचीत की है।

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केंद्रीय मंत्री ने आईएएनएस को बताया कि सरकार ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से 'बेहद विनम्रता' के साथ संपर्क किया है और इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत ही इस गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र रचनात्मक तरीका है।

उन्होंने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे दरवाजे चौबीसे घंटे खुले हैं। हमने पिछले 24 घंटों में कम से कम चार बार उनसे संपर्क किया है। हम चाहते हैं कि वे नीट सहित सभी मुद्दों पर बातचीत में शामिल हों।

केंद्रीय मंत्री ने छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया और कहा कि सरकार उनके हित में बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की इच्छुक है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा छात्रों की बातें सुनेंगे और उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे। साथ ही, छात्र बातचीत का समय और विषय खुद तय कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बातचीत जेपी नड्डा के ऑफिस या घर पर, किसी भी सुविधाजनक समय पर हो सकती है और वे खुद भी इस चर्चा में शामिल होंगे।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर तेजी से मुकदमा चलाने और जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी की भारत के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर चिंता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को सजा मिले और बिना किसी देरी के न्याय हो।

सीजेपी के नेतृत्व में छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल गुरुवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गई।

सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन दोनों पक्ष किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए।

--आईएएनएस

एमएस/