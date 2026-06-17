'पिछले 12 सालों में भारत एक मजबूत गढ़ के तौर पर फिर से खड़ा है', राजनाथ समेत भाजपा नेताओं ने की तारीफ

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखा है।

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सुरक्षित भारत के 12 साल का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक, भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प ने स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत किया है। हमारी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाया है और जमीन, समुद्र, हवा, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में हमारी तैयारी को बेहतर किया है। पिछले 12 वर्षों का सफर एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और अधिक आत्मविश्वास से भरे भारत को दर्शाता है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में हमारे देश को एक ऐसे मजबूत गढ़ के तौर पर फिर से खड़ा किया गया है जो नागरिकों की रक्षा करता है और दुश्मनों को भी तबाह कर देता है। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई से सीमा पार के दुश्मनों का जवाब देना हो, अनुच्छेद 370 को हटाना हो, नक्सलवाद को खत्म करना हो, या पूर्वोत्तर में 12 से ज्यादा समझौतों के जरिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना हो। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की ऐसी मिसालें पेश की हैं जिसकी दुनिया तारीफ करती है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा नीति में सावधानी के बजाय दृढ़ संकल्प की भावना आई है। जिसका आधार आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' और निर्णायक कार्रवाई है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट तक, भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है। साथ ही मजबूत सीमाएं, आधुनिक सेना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देने से हमारी तैयारी और बेहतर हुई है। यह बदलाव एक 'नए भारत' को दर्शाता है, जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आत्मविश्वास से भरा, सक्षम और दृढ़ संकल्पित है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हमारे देश ने 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन का अनुभव किया है। सुरक्षित भारत के 12 साल के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और जन-केंद्रित नीतियों ने सुरक्षा को विकास की आधारशिला बनाते हुए हर नागरिक में विश्वास और स्थिरता की भावना को सुदृढ़ किया है। सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक शांति, आधुनिक रक्षा क्षमताओं और तकनीकी सशक्तीकरण से जुड़ी पहलों ने देश को अधिक सुरक्षित, सक्षम और आत्मविश्वासी बनाया है। पिछले बारह वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे निर्णायक कदमों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दी है।

सैनी ने आगे लिखा कि डिजिटल निगरानी, साइबर सुरक्षा ढांचे और खुफिया समन्वय में सुधार ने संभावित खतरों से निपटने की क्षमता को और प्रभावी बनाया है। आधुनिक अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और रणनीतिक परियोजनाओं ने सुरक्षा को सुदृढ़ किया है तथा स्थानीय विकास को भी गति दी है। एक सुरक्षित वातावरण ने आर्थिक गतिविधियों, निवेश और नवाचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की हैं। आज भारत एक ऐसा राष्ट्र बनकर उभरा है जो अपनी सुरक्षा को लेकर सजग, सक्षम और निर्णायक है। यही सुरक्षित भारत आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस