पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर नेताओं ने नमन किया

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। पंचम गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर नेताओं ने उन्हें नमन किया।

Read More

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सिख पंथ के पंचम गुरु, गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें सादर नमन। गुरु ग्रंथ साहिब को स्वरूप प्रदान करने वाले गुरु अर्जुन देव जी का जीवन त्याग, तप, करुणा और सत्य के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, संस्कृति और मानवता के मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष किया। उनका सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक समाज को प्रेरित करता रहेगा।"

गृह मंत्री अमित शाह ने श्री गुरु अर्जन देव को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पंचम गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि वंदन।

आदि ग्रंथ का संकलन कर मानव समाज को अमूल्य विरासत देने वाले और मानवता का मार्ग दिखाने वाले गुरु साहिब जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण पूर्ण कराया। मुगल आक्रांताओं का कठोर प्रतिकार करते हुए धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गुरु साहिब जी की बलिदान गाथा देश के बच्चे-बच्चे को स्वसंस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 'एक्स' पर लिखा, "श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा, "सिख पंथ के पंचम गुरु एवं महान संत, गुरु श्री अर्जन देव जी महाराज के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि-कोटि नमन। धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा हेतु उनका सर्वोच्च बलिदान इतिहास में अद्वितीय है। उनका जीवन हमें मानव सेवा, समरसता और आध्यात्मिक चेतना का शाश्वत पथ प्रदर्शित करता रहेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'एक्स' पर लिखा, "सिख धर्म के पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी को बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर सत्य और धर्म के प्रति राष्ट्र को जागृत किया। सेवा, करुणा और न्याय के आदर्शों से परिपूर्ण उनका जीवन अनुकरणीय है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'एक्स' लिखा, "सिख पंथ के पंचम गुरु, शांति, सेवा और त्याग के प्रतीक श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! धर्म, मानवता और लोककल्याण के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक्स' पर लिखा, "सिख धर्म के पंचम गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के ज्योति-ज्योत दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सेवा, समरसता और आध्यात्मिक चेतना के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास का अमर अध्याय है। त्याग, धैर्य और अडिग संकल्प से आलोकित उनका जीवन हम सभी के लिए सदैव श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

--आईएएनएस

एसडी/एएस