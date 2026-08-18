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भारत समाचार

चेन्नई : ओमंदुरार सरकारी परिसर में बनेगा आधुनिक पब्लिक प्लाजा

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(Updated )
ओमंदुरार

चेन्नई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) अब ओमंदुरार सरकारी एस्टेट के एक हिस्से को आधुनिक पब्लिक प्लाजा में बदलने की तैयारी कर रहा है। यहां लोगों के बैठने, प्रदर्शनी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुली जगह विकसित की जाएगी।

नगर निगम का मकसद सरकारी अस्पताल के आसपास की खाली पड़ी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करना है। इस जगह को मरीजों के परिजनों, अस्पताल आने वाले लोगों और आम जनता के लिए सुलभ मिलन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाएं बनेंगी और लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता भी बनी रहेगी।

शुरुआत के तौर पर जीसीसी ने इस काम के लिए सलाहकार कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। चुनी गई सलाहकार कंपनी प्रोजेक्ट की व्यावसायिक और तकनीकी संभावनाएं जांचेगी। साथ ही वह एक ऐसा ढांचा तैयार करेगी जिसके जरिए प्लाजा को बनाने और उसकी देखरेख के लिए निजी कंपनी का चुनाव हो सके।

निगम के सूत्रों के अनुसार, 6 एकड़ के पूरे परिसर में से लगभग 4 एकड़ जमीन को सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र में बदला जा सकता है।

प्रस्तावित सुविधाओं में हरे-भरे बैठने के क्षेत्र, पैदल चलने के रास्ते, रोशनी की व्यवस्था, फूड काउंटर, प्रदर्शनी के लिए जगह, स्क्रीनिंग जोन और सार्वजनिक सभाओं के लिए तय स्थान शामिल हैं।

निगम उस 'लाइव फोरम' को भी फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसे तब बनाया गया था जब ओमंदुरार परिसर में राज्य सचिवालय बनाने की योजना थी। इस फोरम को नए सिरे से डिजाइन कर यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक आयोजन और अन्य गतिविधियां कराई जा सकेंगी। इससे यह परिसर मध्य चेन्नई का एक प्रमुख नागरिक केंद्र बन सकता है।

टेंडर की शर्तों के मुताबिक, सलाहकार साइट की पूरी जांच करेगा, मैदान का डेटा जुटाएगा और विकास के लिए जरूरी सरकारी मंजूरियां पहचानेगा। वह मौजूदा बिजली-पानी जैसी सुविधाओं को शिफ्ट करने की जरूरत और काम में आ सकने वाली दिक्कतों का भी आकलन करेगा।

इसके अलावा सलाहकार प्लाजा के लिए बने शुरुआती नक्शे, डिजाइन गाइडलाइन और 3डी तस्वीरों की समीक्षा करेगा। चुनी गई निजी कंपनी के साथ मिलकर वह विकास योजना को अंतिम रूप देगा और ऐसी सुविधाएं जोड़ेगा जिनसे आमदनी भी हो, लेकिन आम लोगों की पहुंच बनी रहे।

सलाहकार जमीन के इस्तेमाल, विज्ञापन की मांग, संभावित यूजर शुल्क, महंगाई और बाजार के रुझान का अध्ययन कर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए वित्तीय अनुमान भी तैयार करेगा।

निगम अधिकारियों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से अस्पताल के पीछे का इलाका सुधरेगा और ओमंदुरार परिसर का बेहतर उपयोग होगा। अगर योजना के अनुसार काम हुआ तो यह प्लाजा शहरवासियों और मेहमानों के लिए एक जरूरी खुली जगह और एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन जाएगा।

ओमंदुरार सरकारी एस्टेट (ओमंदुरार गवर्नमेंट एस्टेट) शहर का एक बड़ा सरकारी और चिकित्सा परिसर है। यहां तमिलनाडु सरकार का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेज है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस