'ऑपरेशन टाइगर' लोकतंत्र को खत्म करने वाला सिस्टम, समय पर जवाब देगी जनता: नाना पटोले

मुंबई, 23 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उद्धव ठाकरे (यूबीटी) के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने का मामला चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। इस चर्चित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया।

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कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है और जनता उचित समय पर इसका जवाब देगी।

नाना पटोले ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पैसे खर्च करो, लोगों को खरीदो और जो लोग इस तरह लोगों के वोट बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता सही समय पर सबक सिखाएगी। 'ऑपरेशन टाइगर' एक ऐसा सिस्टम है जो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां पूरे देश में इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए जनादेश और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

इससे पहले भी 'ऑपरेशन टाइगर' के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाना पटोले ने कहा, "हर कोई विकास की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ उनका अपना ही विकास हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुद्दे पर और कुछ कहना चाहूंगा।"

वहीं, महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति और महायुति सरकार के भीतर संभावित मतभेदों को लेकर भी कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे अब भी मानते हैं कि उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, इसलिए उन्हें इस बात की तकलीफ है।

इधर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पूरे ऑपरेशन को सफल बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 'मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कह दिया है। 'ऑपरेशन टाइगर' सफल रहा।

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी