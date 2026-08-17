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भारत समाचार

मध्य प्रदेश: सतना के होटल में ओडिशा के युवक का मिला शव, पुलिस जांच जारी

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(Updated )
मध्य

सतना, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सतना शहर के एक होटल के कमरे में ओडिशा के 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान बाछल लोकनाथ के रूप में हुई है, जो ओडिशा के गंजाम जिले का रहने वाला था। उसका शव कोलगवां थाना क्षेत्र स्थित चंद्रव्यू होटल के कमरा नंबर 105 में मिला।

पुलिस ने बताया कि लोकनाथ पिछले करीब डेढ़ साल से कंपनी के काम के सिलसिले में अक्सर सतना आता था और इसी होटल में ठहरता था। वह 29 जुलाई को होटल में ठहरा था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "होटल कर्मचारियों ने जानकारी दी कि 14 अगस्त के बाद से वह कमरे से बाहर नहीं निकला था। सोमवार शाम को कमरे में कोई हलचल नहीं होने पर होटल प्रबंधक ने कमरा खुलवाया, जहां उसका शव फर्श पर पड़ा मिला।"

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे की जांच की। शव के पास फर्श पर खून के निशान मिले। पुलिस ने बताया कि मृतक की नाक से भी खून निकल रहा था।

कमरे से 11 खाली शराब की बोतलें, सिगरेट के पैकेट और भुट्टे के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन सभी सामानों को जांच का हिस्सा बनाया है।

होटल कर्मचारियों ने बताया कि लोकनाथ आमतौर पर दिन में एक बार खाना मंगाता था और शाम को शराब तथा सिगरेट ऑर्डर करता था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शव को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस ने शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। पूछताछ के दौरान परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी लोकनाथ से आखिरी बार 15 अगस्त की शाम फोन पर बात हुई थी।

फॉरेंसिक टीम के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, शव करीब दो दिन पुराना है। पुलिस होटल कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और कमरे से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही है।

मृतक के परिजनों के सतना पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों का पता चल सकेगा।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी