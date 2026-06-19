ओडिशा: स्ट्रीट लाइट के एस्टीमेट के लिए रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 19 जून (आईएएनएस)। ओडिशा सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को जगतसिंहपुर जिले के जनरल इलेक्ट्रिकल डिवीजन (जीईडी) के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को जिले की एक ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए इएस्टीमेट तैयार करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

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सतर्कता विभाग के सूत्रों ने बताया कि 8 मई को, वर्क ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जूनियर इंजीनियर सोमा दास को ग्राम पंचायत प्राधिकरण का पत्र एस्टीमेट तैयार करने के लिए सौंपा गया था।

कार्यकारी के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, दास ने बिना किसी कारण के एस्टीमेट को लंबित रखा। इसके बाद, आरोपी जेई ने कार्य के कुल अनुमान 15 लाख रुपए का 1 प्रतिशत यानी 15,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे। कोई और रास्ता न देखकर, कार्यकारी ने सतर्कता विभाग से संपर्क किया और आरोपी जेई द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के बारे में बताया और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

एक वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर 19 जून को जाल बिछाया गया, जिसमें ओडिशा सतर्कता दल ने आरोपी दास को उसके कार्यालय कक्ष में कार्यकारी अधिकारी से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गवाहों की उपस्थिति में दास (जूनियर इंजीनियर) के पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर जब्त कर ली गई।

जाल बिछाने के बाद, कटक स्थित दास के किराए के मकान और जगतसिंहपुर स्थित उसके कार्यालय कक्ष में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

एक अन्य मामले में, सतर्कता दल ने शुक्रवार को कोरापुट जिले के कोटपाड़ा ब्लॉक के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) सत्यनारायण सेठी से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाकर करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति बरामद की। उन पर ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।

छापेमारी के दौरान बरामद संपत्तियों में दो फ्लैट (एक बेनामी फ्लैट), 14 एकड़ में फैले दो फार्महाउस, 49 मूल्यवान भूखंड (17 बेनामी भूखंड), लगभग 940 ग्राम सोना, लगभग 2.5 किलोग्राम चांदी, 5.48 लाख रुपए नकद, 60.92 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि, एक बेनामी चार पहिया वाहन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/