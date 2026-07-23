ओडिशा: सीएमओ से गायब हुई जांच रिपोर्टों के मामले में एक और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को नोटिस

भुवनेश्वर, 23 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय से गायब हुई जांच रिपोर्ट के मामले में नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन को नोटिस जारी करने के एक दिन बाद कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को एक अन्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उपेंद्र नाथ बेहेरा को भी नोटिस जारी किया है।

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उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह पिछली बीजू जनता दल (बीजेडी) सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से कथित रूप से गायब हुई दो महत्वपूर्ण जांच रिपोर्टों के मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश हों।

यह नोटिस भुवनेश्वर के कैपिटल पुलिस स्टेशन में दर्ज केस नंबर 460/26 के संबंध में जारी किया गया है। यह मामला राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें सीएमओ से गायब हुई फाइलों की जानकारी दी गई थी।

कथित रूप से गायब हुई इन दो जांच रिपोर्टों में 2008 में कंधमाल जिले के जलेसपेटा आश्रम में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और चार अन्य लोगों की हत्या की जांच के लिए गठित जस्टिस ए.एस. नायडू आयोग की रिपोर्ट और 2016 में भुवनेश्वर के आईएमएस और एसयूएम अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में हुई आग की घटना पर राजस्व मंडलीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट शामिल है।

जांच अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि बेहेरा इस मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो सकते हैं।

उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह 26 जुलाई को सुबह 11 बजे भुवनेश्वर यूपीडी के एसीपी जोन-1 कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करें।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि वह अपने पास मौजूद कोई भी दस्तावेज, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या जांच से जुड़े अन्य सामान लेकर आएं, जो इस मामले में उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही उन्हें कानून के अनुसार नोटिस का पालन करने को कहा गया है।

इसके अलावा, एक अन्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा को भी नया नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 30 जुलाई तक भुवनेश्वर यूपीडी के एसीपी जोन-1 कार्यालय में पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। इससे पहले वर्मा को 22 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे थे।

इससे पहले कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा और ओडिशा के पूर्व आईटी सचिव मनोज कुमार मिश्रा को नोटिस जारी किया था। मनोज कुमार मिश्रा 18 जुलाई को जांच अधिकारी के सामने पेश हुए थे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी