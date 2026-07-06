ओडिशा: रेलवे रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा

भुवनेश्वर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ सोमवार को पवित्र तटीय शहर पुरी में आगामी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। इसका उद्देश्य इस उत्सव के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है।

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समीक्षा के दौरान, रेल मंत्री ने भीड़ प्रबंधन, यात्री आवागमन और परिचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। वरिष्ठ रेल अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वार्षिक उत्सव के सुचारू संचालन के लिए किए गए एकीकृत प्रबंधों और विस्तृत परिचालन योजना के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बैठक को बताया कि भारतीय रेलवे रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

पुरी में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं को ठहराने की क्षमता वाले प्रतीक्षा क्षेत्रों की भी योजना बनाई गई है। भोजन व्यवस्था और अतिरिक्त टिकट काउंटर सहित अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है।

वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा में सुधार, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कुशल रेलवे संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए उपायों की समीक्षा की।

यह समीक्षा ओडिशा सरकार के समन्वय से की गई, ताकि वार्षिक उत्सव के दौरान सुचारू रेलवे संचालन, प्रभावी भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।

दूसरी ओर, माझी ने सोमवार को आगामी रथ यात्रा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जो 16 जुलाई से शुरू होने वाली है।

बैठक के दौरान, माझी ने महोत्सव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि प्रत्येक अधिकारी भगवान जगन्नाथ के आदेशानुसार किए जाने वाले इस पवित्र कार्य को समझते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि रथ यात्रा महोत्सव के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/