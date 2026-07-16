ओडिशा: नवीन पटनायक ने रथ यात्रा में एक श्रद्धालु की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

भुवनेश्वर, 16 जुलाई (आईएएनएस)। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने गुरुवार को पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति में एक श्रद्धालु की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ओडिशा सरकार से सतर्क रहने और भीड़ को ठीक से नियंत्रित करने का आग्रह किया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि रथ यात्रा के दौरान बदादंडा में भारी भीड़ में एक श्रद्धालु की मृत्यु की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालु की आत्मा की शांति और सौ से अधिक घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

पटनायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में बीजद के सभी कार्यकर्ता सभी की सहायता के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार भीड़ को ठीक से नियंत्रित करके श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

इस बीच, पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा सबसे पवित्र धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो हर साल भारत और विदेशों से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। पार्टी ने कहा कि इस वर्ष की रथ यात्रा के दौरान हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं को गहरा दुख और सदमा पहुंचाया है।

मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पार्टी ने दावा किया कि रथ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की जान चली गई, जबकि भीड़ से संबंधित घटनाओं और अन्य दुर्घटनाओं के कारण 150 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए।

खबरों के मुताबिक, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ग्रैंड रोड (बड़ा डंडा) पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एक श्रद्धालु की दुखद मृत्यु हो गई।

मृतक की पहचान क्योंझर जिले के निवासी अनिल दास के रूप में हुई है। पार्टी ने आगे कहा कि ऐसी हर घटना गंभीर चिंता का विषय है और इस पर गहन समीक्षा और जांच की आवश्यकता है।

बीजद के मीडिया समन्वयक लेनिन मोहंती ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और भगवान जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने राज्य सरकार से सभी घायल श्रद्धालुओं के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

बीजद नेता ने आगे कहा कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और समग्र प्रशासनिक व्यवस्था की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

--आईएएनएस

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