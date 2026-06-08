ओडिशा: नौकरी धोखाधड़ी के मामले में महिला से यौन उत्पीड़न के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 8 जून (आईएएनएस)। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जगमोहन मीना ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को एक 36 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह एक 23 वर्षीय महिला को नौकरी धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी संभावित पुलिस जांच में मदद का आश्वासन देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया था।

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आरोपी की पहचान जाजपुर जिले के बडाचाना थाना क्षेत्र निवासी हिमांशु सामल उर्फ ​​जीतू के रूप में हुई है।

मामले के विवरण के अनुसार, पीड़िता की मां भुवनेश्वर के भरतपुर क्षेत्र में कुक का काम करती है। पीड़िता की मां ने कथित तौर पर एक अज्ञात धोखेबाज को 30,000 रुपए दिए थे, जिसने उनकी बेटी को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। हालांकि, धोखेबाज ने मां-बेटी को धोखा दिया और अपना वादा पूरा नहीं किया।

मीडिया से बात करते हुए डीसीपी मीना ने बताया कि ऐसे जालसाज अक्सर पीड़ितों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि कई अन्य लोगों को भी ठगने वाले इस जालसाज ने धोखाधड़ी से प्राप्त लगभग 2 लाख रुपए पीड़ित के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

इस ट्रांसफर को लेकर पुलिस कार्रवाई की आशंका से चिंतित पीड़ित और उसकी मां ने बाद में आरोपी जीतू से संपर्क किया और मदद मांगी।

आरोपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर पुलिस जांच शुरू होती है तो वह स्थिति को संभाल लेगा।

डीसीपी मीना ने आगे बताया कि जीतू ने धौली पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी का रूप धारण किया, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में एक पुलिसकर्मी की तस्वीर लगाई और 5 जून को एक अलग नंबर से पीड़ित को फोन किया। उसने पीड़ित को बताया कि उनके खिलाफ धौली पुलिस स्टेशन में नौकरी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है और उसे वहां आने के लिए कहा। उसके निर्देश पर, पीड़ित 6 जून को धौली में जीतू से मिली।

उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय, उसने कथित तौर पर उसे पुरी जिले के पिपिली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित एक ओयो होटल में ठहरा दिया।

पुलिस अधिकारियों से मिलने का बहाना बनाकर जीतू बाहर चला गया और देर रात लौटा। उसने उसे रात भर रुकने के लिए राजी किया और फिर कथित तौर पर उसे अपनी पत्नी या प्रेमिका होने का नाटक करने के लिए मजबूर किया, उसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका यौन उत्पीड़न किया।

अगली सुबह, उसने उसे उसके हॉस्टल के पास छोड़ा और कथित तौर पर उसे धमकाया और ब्लैकमेल किया। हॉस्टल पहुंचने पर, पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया और दोनों ने 7 जून को धौली पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोमवार सुबह फरार आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया।

--आईएएनएस

एमएस/