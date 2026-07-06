ओडिशा में भारी बारिश के बीच वैतरणी नदी में मामूली बाढ़ की आशंका

भुवनेश्वर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में लगातार हो रही बारिश के बीच ओडिशा जल संसाधन विभाग ने सोमवार को कहा कि वैतरणी नदी में मामूली बाढ़ आने की आशंका है। अगर बाढ़ आई तो जाजपुर और भद्रक जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं।

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मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ओडिशा जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा बाढ़ की स्थिति के कारण वैतरणी नदी वर्तमान में विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

अधिकारी ने कहा कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हमें निचले इलाकों में मामूली बाढ़ की आशंका है। हम वर्तमान में आनंदपुर से लगभग 1,700 क्यूमेक पानी छोड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि नदी अखुआपड़ा (भद्रक जिला) में खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालांकि, इससे कोई बड़ी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

अधिकारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के भीतर मामूली से मध्यम स्तर की बाढ़ का जलस्तर सामान्य हो जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि महानदी सहित राज्य की किसी भी अन्य प्रमुख नदी में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने सोमवार को कहा कि उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 24 घंटों में उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है, जिससे ओडिशा में व्यापक वर्षा होगी।

मोहंती ने यह भी कहा कि राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर इस प्रणाली के कारण बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।

उन्होंने बताया कि मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देबागड़ा, अनुगोला, ढेंकनाल, बरगढ़, सोनपुर, बौध, बलांगीर, नुआपड़ा, कालाहांडी, कंधमाल और कोरापुट सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

जलवायु परिवर्तन प्रणाली (आईएमडी) ने कई जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है। मछुआरों को अगले दो दिनों तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट के किनारे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि निम्न दबाव के प्रभाव से समुद्र में लहरें अशांत से बहुत अशांत रहने की आशंका है।

--आईएएनएस

एमएस/