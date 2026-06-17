ओडिशा : कंधमाल में एंटी-नक्सल अभियान के दौरान माओवादी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

कंधमाल, 17 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के कंधमाल जिले में पुलिस ने एक बड़े एंटी-नक्सल अभियान के तहत छिपाए गए माओवादी हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया। यह कार्रवाई 16 जून को गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान की गई।

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पुलिस के अनुसार, सिटागुड़ा, गंजुगुड़ा, कुटीबरही, गुडरिक्या और लांजम क्षेत्रों में कोटागढ़, बलिगुड़ा और तुमुडीबांधा थाना क्षेत्रों के अंतर्गत संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की दो टीमें और जिला वॉलंटरी फोर्स की एक टीम शामिल थी।

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कोटागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घने जंगलों में छिपाए गए माओवादी डंप का पता लगाया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर पूरे क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) का खतरा टाला जा सके।

जांच के बाद सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किए। बरामद किए गए सामान में एक .303 राइफल, दो 12 बोर बंदूकें, दो सिंगल शॉट गन, एक 8 एमएम गन, एक .303 मैगजीन, 18 राउंड .303 कारतूस, 10 राउंड 12 बोर कारतूस, 35 राउंड 8 एमएम कारतूस, 10 मीटर कोडेक्स वायर, पांच इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं और फील्ड उपकरण शामिल हैं।

पुलिस ने पुष्टि की है कि बरामद हथियार और विस्फोटक सामग्री माओवादी कैडरों से संबंधित हैं। हालांकि, कंधमाल जिले को 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय एंटी-नक्सल रणनीति के तहत पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था, इसके बावजूद सुरक्षा बलों को अब भी दूरदराज के जंगलों में पुराने माओवादी डंप मिल रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि क्षेत्र में एसओजी, डीवीएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के संयुक्त दल नियमित रूप से सर्च और एरिया डोमिनेशन अभियान चला रहे हैं। इसका उद्देश्य छिपाए गए हथियारों और विस्फोटकों को खोजकर किसी भी प्रकार की माओवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान को रोकना है।

अधिकारियों ने कहा कि यह बरामदगी सुरक्षा बलों की सतर्कता और लगातार चल रही कार्रवाई का परिणाम है, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम