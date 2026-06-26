ओडिशा के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘गो ईस्ट’ पहल की शुरुआत की

भुवनेश्वर, 26 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को ‘गो ईस्ट’ नामक एक क्रांतिकारी नए मंच की घोषणा की। इस पहल के तहत पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों को ओडिशा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

Read More

माझी ने यहां सीआईआई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2026 में बोलते हुए राज्य के औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय विकास के लिए एक नया रोडमैप प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ओडिशा और पूर्वी क्षेत्र में औद्योगीकरण को गति देने के लिए माझी ने ‘गो ईस्ट’ मंच की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस पहल से पूर्वी और उत्तरपूर्वी राज्यों के औद्योगिक समूहों को अपने गृह राज्यों में अपने आधार और बाजारों की सुरक्षा करते हुए ओडिशा में निवेश करने में मदद मिलेगी।

पिछले दो वर्षों में राज्य की तीव्र औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ओडिशा अगले पांच वर्षों में औद्योगीकरण और विकास के मामले में पूर्वी भारत का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस समर्पित 'गो ईस्ट' नीति के तहत निवेश परियोजनाओं को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आईपीआईसीओएल के भीतर एक समर्पित 'गो ईस्ट सेल' स्थापित किया जाएगा।

निवेश अनुमोदन और प्रक्रियाओं की वास्तविक समय में निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए, एक विशेष 'गो स्विफ्ट' मॉड्यूल भी विकसित किया जाएगा।

इस पहल से राज्य के सीमावर्ती जिलों में महत्वपूर्ण निवेश होने की उम्मीद है, जिससे कई नए औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित होंगे और इन क्षेत्रों का आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति संकल्प 2022 (आईपीआर-2022) में किए गए प्रमुख संशोधनों के बारे में भी जानकारी दी।

इन संशोधनों से बालांगीर, कालाहांडी, नुआपड़ा, कंधमाल, बौध और गजपति सहित 15 चिन्हित जिलों में गैर-खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होंगे, जिन्हें आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र माना जाता है।

इन जिलों को 'प्रमुख क्षेत्र' का दर्जा दिया जाएगा, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होगा।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से भारत की आर्थिक वृद्धि काफी हद तक पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर निर्भर रही है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत के विकास वृत्तांत का अगला महत्वपूर्ण अध्याय अब पूर्वी भारत में लिखा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रचुर खनिज संसाधनों, मजबूत कृषि क्षमता, लंबी तटरेखा और युवा एवं महत्वाकांक्षी कार्यबल के साथ यह क्षेत्र तीव्र विकास के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

एमएस/