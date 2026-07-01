ओडिशा की ईओडब्ल्यू ने 3.25 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले में पूर्व बैंकर को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर, 1 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को 3 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में एक पूर्व बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया।

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आरोपी बैंकर की पहचान शिबा प्रसाद दास के रूप में हुई है, जिसको पुलिस ने कटक जिले के त्रिसुलिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी यूको बैंक की कटक शाखा की उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख वर्षा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 19 जून को दर्ज किए गए मामले के संबंध में की गई।

शिकायत में प्रबंधक ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सरकारी रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर और फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 3,25,43,000 रुपए के 22 कार ऋण और दो व्यावसायिक ऋण स्वीकृत और वितरित किए, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ।

दास पर आरोप है कि उसने 2021 से 2024 तक कटक में यूको बैंक की ओल्ड सेक्रेटेरिएट शाखा के शाखा प्रमुख के रूप में और बाद में 2024 से 2025 तक बैंक की सालेपुर शाखा के शाखा प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए धोखाधड़ी की।

जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पाया कि बैंक को धोखा देने के इरादे से दास ने वाहनों की खरीद के लिए फर्जी कोटेशन जारी किए और उनका इस्तेमाल कार ऋण स्वीकृत कराने और वितरित करने के लिए किया।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई कार ऋण उन वाहनों के लिए स्वीकृत और वितरित किए गए थे जो पहले ही खरीदे जा चुके थे, उन्हें नए खरीदे गए वाहनों के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि आगे की जांच में पता चला कि आरोपी ने सीआईबीएल रिकॉर्ड की प्रतियों में हेरफेर किया और ऋण प्रक्रिया और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए जाली पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), केवाईसी दस्तावेज, बीमा कागजात और अन्य वाहन संबंधी दस्तावेज तैयार किए। उपरोक्त कार्यप्रणाली अपनाकर, उसने धोखाधड़ी से 22 यूसीओ कार ऋण और दो व्यावसायिक ऋण स्वीकृत और वितरित किए।

पुलिस ने यह भी पता लगाया कि कुल 3,25,43,000 रुपए की ऋण राशि सीधे दास के व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा की गई थी।

यह भी पता चला कि आरोपी दास ने आवश्यक केवाईसी दस्तावेज और अन्य अनिवार्य रिकॉर्ड प्राप्त किए बिना कुछ उधारकर्ताओं के नाम पर बचत बैंक खाते खोले थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य धोखाधड़ी से स्वीकृत ऋणों की चुकौती को सुविधाजनक बनाना था।

जांच में यह भी सामने आया कि इन खातों में जमा की गई ऋण राशि कथित तौर पर दास द्वारा स्वयं ही दी गई थी, जिससे चुकौती के वास्तविक स्रोत को छिपाया गया और उधारकर्ताओं को यह झूठा आभास कराया गया कि वे नियमित रूप से अपने ऋण खातों का भुगतान कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/