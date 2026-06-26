ओडिशा के बालेश्वर में व्यापारी की हत्या के बाद बीजद ने जांच के लिए टीम का गठन किया

भुवनेश्वर, 26 जून (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजद) ने शुक्रवार को बालेश्वर जिले के रेमुना क्षेत्र में एक व्यापारी की कथित हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और स्थिति का जमीनी जायजा लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम का गठन किया।

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मृतक व्यापारी की पहचान रेमुना निवासी एसके हामिद के रूप में हुई है। हामिद को गुरुवार दोपहर बालेश्वर कस्बे के अराद बाजार में दिनदहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

बीजद ने इस घटना के बाद जिले में व्याप्त कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है।

बीजद ने कहा कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक के निर्देश पर बालेश्वर का दौरा करने और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है।

बालेश्वर जिले के बीजद जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश पाणिग्राही पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान समन्वय करेंगे।

पार्टी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल घटना स्थल का दौरा करेगा और बालेश्वर बाजार समिति के सदस्यों, स्थानीय व्यापारियों, मृतक के परिवार और अन्य हितधारकों से बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करेगा।

पार्टी ने आगे कहा कि टीम पुलिस प्रशासन से घटना की निष्पक्ष, तटस्थ और समयबद्ध जांच करने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आग्रह करेगा। टीम पुलिस प्रशासन से बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके जनता का विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी उपाय करने की भी मांग करेगी।

सात सदस्यीय बीजद प्रतिनिधिमंडल में ज्योति प्रकाश पाणिग्राही, बालेश्वर जिला अध्यक्ष (समन्वयक); गौतमबुधा दास, विधायक और बालेश्वर जिला कार्यकारी अध्यक्ष; लेखाश्री समंतसिंहर, बीजद महासचिव; विधायक माधव धाड़ा; और बीजद के पूर्व विधायक स्वरूप कुमार दास, सुकांत कुमार नायक और जीवन प्रदीप दश शामिल हैं।

पार्टी प्रतिनिधिमंडल को जमीनी स्तर पर जांच के बाद अपनी जांच के निष्कर्षों और सिफारिशों पर एक विस्तृत रिपोर्ट बीजद सुप्रीमो को सौंपने के लिए कहा गया है।

--आईएएनएस

एमएस/