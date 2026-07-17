ओडिशाः बम की धमकी मिलने के बाद झारसुगुडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया

झारसुगुडा, 17 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा के झारसुगुडा जिला कोर्ट परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कोर्ट प्रशासन को सीधे जिला जज के नाम ईमेल से बम की धमकी मिली।

Read More

स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा के इस खतरे से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया। पूरे न्यायिक परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। जजों, वकीलों, कोर्ट के कर्मचारियों और मुकदमों से जुड़े लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर परिसर की बारीकी से तलाशी ले रहा है।

पूरे देश में कोर्ट सहित सरकारी कार्यालयों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिल रही है। इसके पहले 13 जुलाई को जयपुर और जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की बेंचों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। खतरनाक संदेश एक अनजान ईमेल एड्रेस को भेजा गया था, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा स्थापित कर दी गई।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर के जिला अधिकारी (डीएम) कार्यालय में 13 जुलाई को ई-मेल के माध्यम से बम होने की धमकी मिली थी। सूचना मिलते ही है कि स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड, एंटी सबोटाज (ए.एस.) मॉल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और पूरे परिसर की गहनता शुरू कर दी गई।

सूरजपुर पुलिस ने शिक्षकों के कार्यालय के अंदर और आसपास के सभी महत्वपूर्ण जगहों की जांच की गई। सुरक्षा निदेशालय ने भवन के प्रत्येक फ्लोर, कार्यालय कक्ष, अटारी क्षेत्र और अन्य आवासीय भवनों का निरीक्षण किया, ताकि समय रहते किसी भी खतरे को समाप्त किया जा सके।

जांच के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर की खोज ली और आधुनिक उपकरणों की मदद ली। अधिकारियों ने बताया कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की विपरीत स्थिति सामने आईमने आई है।

15 जुलाई को झारखंड के मुख्य डाकघरों और उसी क्षेत्र में संचालित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एक अज्ञात ई-मेल के जरिए भेजे गए खतरे के बाद, पुलिस ने पूरे परिसर में सक्रिय कार्रवाई करते हुए बम विस्फोट दस्ता और डॉग स्क्वायड की मदद से मैसाचुसेट्स साइंटिस्ट अभियान शुरू किया। ई-मेल से संबंधित अधिकारियों की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें दावा किया गया कि दोपहर 1:15 बजे मुख्य डाक और पासपोर्ट कार्यालय में विस्फोट होगा।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम