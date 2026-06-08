ओडिशा: बीजद ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाए, उपभोक्ताओं के लिए राहत की मांग की

भुवनेश्वर, 8 जून (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजद) ने सोमवार को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली (ओडिशा) "डबल इंजन" सरकार की कड़ी आलोचना की। बीजद का आरोप है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि आम लोगों पर भारी बोझ डाल रही है।

Read More

भुवनेश्वर के शंख भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजू महिला जनता दल की अध्यक्ष स्नेहांगिनी छुरिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं।

भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों की कड़ी निंदा करते हुए छुरिया ने आरोप लगाया कि 2014 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 415 रुपए थी, जबकि अब यह बढ़कर 968 रुपए हो गई है। इसी तरह, पेट्रोल, डीजल और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी असामान्य रूप से वृद्धि हुई है, जिससे आम लोगों के घरेलू बजट पर भारी दबाव पड़ रहा है।

उन्होंने दावा किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पिछले एक दशक में दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2014 में लगभग 415 रुपए से बढ़कर वर्तमान में लगभग 968 रुपए हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है, जिससे परिवारों के बजट और जीवन यापन की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

छुरिया के अनुसार, बढ़ती कीमतों का सबसे गंभीर प्रभाव निम्न-आय वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों, छोटे व्यापारियों, चाय की दुकानों के मालिकों और होटल संचालकों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि खाना पकाने की गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण आम परिवारों के लिए अपने घरेलू खर्चों का प्रबंधन करना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।

बीजद नेता ने सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए, उनका तर्क था कि ऐसा करने से ईंधन की कीमतें कम हो सकती हैं और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है।

छुरिया ने आगे आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों के प्रति असंवेदनशील है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की और दावा किया कि राज्य में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं।

छुरिया ने सरकार पर इन मुद्दों का पर्याप्त समाधान न करने का आरोप लगाया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की।

बीजद ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में तत्काल कमी लाने और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

एमएस/