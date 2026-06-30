ओडिशा : आय से अधिक संपत्ति मामले में विम्सार अधिकारी के पांच ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी

भुवनेश्वर/संबलपुर, 30 जून (आईएएनएस)। ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मंगलवार को संबलपुर जिले के वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (विम्सार) के अधिकारी धनुर्धर बिस्वाल से जुड़े पांच स्थानों पर छापेमारी की है।

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धनुर्धर बिस्वाल विम्सार में बुर्ला के एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर-कम-ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर पद पर तैनात है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी संबलपुर स्थित विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की जा रही है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान बिस्वाल की चल और अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि संपत्ति उनकी वैध आय के अनुरूप है या नहीं।

इस अभियान के लिए ओडिशा विजिलेंस ने एक विशेष टीम का गठन किया है। टीम में दो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी), पांच इंस्पेक्टर, तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) और अन्य सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं। सभी अधिकारी अलग-अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके।

विजिलेंस की टीम जिन पांच स्थानों पर तलाशी कर रही है, उनमें संबलपुर के धनकौडा स्थित धनुर्धर बिस्वाल का दोमंजिला आवास, गुडेसिंगा में स्थित उनकी एक इमारत, विम्सार बुर्ला की मेडिकल स्टाफ कॉलोनी में स्थित उनका सरकारी आवास तथा विम्सार के सुपरिटेंडेंट कार्यालय में मौजूद उनका कार्यालय कक्ष शामिल है। इन सभी स्थानों पर दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, तो विजिलेंस विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। फिलहाल अधिकारियों ने बरामदगी या संपत्ति के मूल्य को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

समाचार लिखे जाने तक सभी स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है। ओडिशा विजिलेंस की ओर से विस्तृत जानकारी और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम