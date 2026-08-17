एनएचएआई में युवा पेशेवर के पदों पर भर्ती का मौका, इस तिथि तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, एनएचएआई ने संविदा के आधार पर युवा पेशेवर (कानूनी) के कुल 5 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके वैकेंसी की घोषणा की है।

एनएचएआई की ओर से युवा पेशेवर के पोस्ट के लिए जारी रिक्तियों में जनरल के 4 और ओबीसी के 1 पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि की शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/नेशनल लॉ स्कूल/इंस्टीट्यूट से लॉ में डिग्री और क्लैट (पोस्ट-ग्रेजुएट) स्कोर - 2026 होना चाहिए। आवेदकों की अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन क्लैट (पोस्ट ग्रेजुएट) स्कोर 2026 के आधार पर मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 60,000 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

बता दें कि एनएचएआई की ओर से शुरुआत में नियुक्ति की अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, जिसे एनएचएआई की जरूरतों और संबंधित व्यक्ति के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं, कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

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