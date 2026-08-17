‘नई जिम्मेदारी मिली, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे,' नितिन नवीन की टीम में जगह मिलने पर बोले भाजपा नेता

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने के बाद पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। नेताओं ने कहा कि उन्हें सौंपी गई नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा, समर्पण और मेहनत के साथ निभाते हुए संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे।

भाजपा नेता भोला सिंह ने पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

भोला सिंह ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा राष्ट्रसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा।

राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे राष्ट्रीय टीम में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मुझ पर जताए गए भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा।

उन्होंने भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।

भोला सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य कार्यकर्ता संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे तथा ‘विकसित भारत’ के संकल्प और राष्ट्रसेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

वहीं, भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश को उचित प्रतिनिधित्व दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। मैं राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल किए गए अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का ध्यान रखा है और मध्य प्रदेश को वह उचित स्थान दिया है, जिसका वह हकदार था।

पश्चिम बंगाल से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधुचंद्र कर ने पार्टी में मिली नई जिम्मेदारी और अन्य कार्यों के बीच संतुलन को लेकर कहा कि सही समय प्रबंधन और बेहतर योजना के जरिए एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा में हर व्यक्ति पहले एक कार्यकर्ता है और पार्टी जरूरत के अनुसार कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपती है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहां हर कोई कार्यकर्ता है और पार्टी कुछ लोगों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपती है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद भारती पवार ने भी पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें संगठन के माध्यम से एक बार फिर देश की सेवा करने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे एक बार फिर संगठन के माध्यम से देश की सेवा करने का बड़ा अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तब संगठन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

--आईएएनएस

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