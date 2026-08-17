भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए और अनुभवी चेहरों का संतुलन, कई राज्यों के नेताओं को मिला प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक विस्तृत सूची जारी की है और ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को लिया।

नई टीम में सबसे अहम नामों में से एक स्मृति ईरानी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की संगठन में अहम भूमिका में वापसी हुई है।

अन्य राष्ट्रीय महासचिवों में महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, दिल्ली से सुनील बंसल, त्रिपुरा से बिप्लब कुमार देब, राजस्थान से सतीश पूनिया, मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी और हरियाणा से संजय भाटिया शामिल हैं। दिल्ली के बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के तौर पर अहम पद पर बने हुए हैं।

राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) मुंबई से शिवप्रकाश और चंडीगढ़ से सौदान सिंह हैं।

तेरह नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस लिस्ट में राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत, दिल्ली से राम माधव, ओडिशा से बैजयंत जय पांडा, आंध्र प्रदेश से डी. पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, कर्नाटक से एम. नागराज, उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर और पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर शामिल हैं।

महाराष्ट्र के पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजस्थान के राजेश मंगल राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे।

16 राष्ट्रीय सचिवों की टीम भी बनाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, केरल से के. सुरेंद्रन, उत्तर प्रदेश से भोला सिंह, झारखंड से प्रदीप वर्मा, गुजरात से जगदीश ईश्वरभाई पटेल, दिल्ली से संदीप पाठक, नगालैंड से फांगनोन कोन्याक, उत्तर प्रदेश से संगीता यादव, केरल से अनिल एंटनी, तमिलनाडु से एम. वेंकटेशन, पश्चिम बंगाल से मनोज टिग्गा, बिहार से सिद्धार्थ शंभू, दिल्ली से स्वदेश सिंह, असम से मृगांका देव बर्मन, गुजरात से रोहन गुप्ता और दिल्ली से जय प्रकाश शामिल हैं।

पंजाब से तरुण चुघ को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी और उत्तराखंड के महेंद्र पांडे को केंद्रीय कार्यालय सचिव बनाया गया है। ओडिशा के संबित पात्रा नॉर्थ-ईस्ट के कामकाज का कोऑर्डिनेशन देखेंगे और दिल्ली के राजीव बब्बर उनकी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के विष्णु दत्त शर्मा को सभी सेल्स का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि बिहार के ऋतुराज सिन्हा और आंध्र प्रदेश के विष्णु वर्धन रेड्डी जॉइंट कोऑर्डिनेटर होंगे।

पार्टी ने अपने अलग-अलग मोर्चों के लिए अध्यक्षों के नाम भी तय किए हैं। गुजरात के हेमांग जोशी युवा मोर्चा, छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा, उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा, मध्य प्रदेश के बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा, बिहार के शिवेश कुमार राम एससी मोर्चा, राजस्थान के मन्नालाल रावत एसटी मोर्चा और उत्तर प्रदेश के कुंवर बासित अली माइनॉरिटी मोर्चा की कमान संभालेंगे।

उत्तराखंड के अनिल बलूनी को मीडिया कन्वीनर बनाया गया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के आशीष उषा अग्रवाल, दिल्ली के प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को को-कन्वीनर बनाया गया है। सोशल मीडिया के लिए छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के कन्वीनर होंगे, जबकि महाराष्ट्र की प्रीति गांधी, दिल्ली के शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड के आलोक भट्ट और हरियाणा के अरुण यादव को-कन्वीनर होंगे।

ये नियुक्तियां देश के अलग-अलग हिस्सों से की गई हैं और इनमें अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए चेहरे भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

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