नेपाल आपदा: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देश पर तेलंगाना सरकार ने शुरू की हेल्पलाइन

हैदराबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस) तेलंगाना सरकार ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में फंसे या प्रभावित राज्य के निवासियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में एक हेल्पलाइन और समन्वय केंद्र स्थापित किया है। नेपाल में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देश पर यह हेल्पलाइन शुरू की है।

एक बयान में कहा गया है, "राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन को निर्देश दिया गया है कि वह भारत के विदेश मंत्रालय, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करे, ताकि तेलंगाना के निवासियों को जरूरी सहायता मिल सके।"

तेलंगाना भवन के अधिकारियों ने कहा कि जो परिवार के सदस्य नेपाल में मौजूद तेलंगाना के अपने रिश्तेदारों, तीर्थयात्रियों या पर्यटकों से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ हैं, वे हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं और उपलब्ध जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट की जानकारी, मोबाइल नंबर, नेपाल में मौजूदा या आखिरी ज्ञात जगह, ट्रैवल/टूर ऑपरेटर की जानकारी और परिवार के सदस्यों की संपर्क जानकारी शामिल है, ताकि संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार संबंधित अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के जरूरतमंद निवासियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी और हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

तेलंगाना भवन के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी।

इसी बीच, आंध्र प्रदेश सरकार भी यह पता लगाने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रही है कि क्या राज्य का कोई निवासी या तीर्थयात्री आपदा प्रभावित इलाके में फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नेपाल बाढ़ में फंसे राज्य के निवासियों की पहचान करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के उपाय करें।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के फोन नंबर 011-23384016, 011-23387089 हैं, जबकि व्हाट्सएप नंबर 9059824101 है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रियल-टाइम गवर्नेंस (आरटीजी) विंग लगातार निगरानी करके प्रभावित तीर्थयात्रियों को सहायता पहुंचाए।

--आईएएनएस

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