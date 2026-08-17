एनसीआर में अगले एक सप्ताह सुहावना रहेगा मौसम, हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही से मिलेगी गर्मी से राहत

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज अगले एक सप्ताह तक राहत भरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग की स्थानीय पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 22 अगस्त तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और अलग-अलग दिनों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

तापमान में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने के कारण लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 18 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान सामान्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश के आसार हैं। 19 अगस्त को तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

इस दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। 20 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन भी बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। 21 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम सामान्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 22 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दिन भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।

लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश होने से दिन के तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अगस्त की उमस भरी गर्मी के बीच राहत मिल सकती है। हालांकि, अधिक आर्द्रता के कारण बारिश रुकने के बाद उमस महसूस हो सकती है। मौसम में बदलाव का असर सुबह और शाम के समय अपेक्षाकृत सुहावने वातावरण के रूप में दिखाई दे सकता है। मौसम के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता के आंकड़े भी अलग-अलग इलाकों में काफी अंतर दिखा रहे हैं।

उपलब्ध मॉनिटरिंग आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में एक्यूआई 335 दर्ज किया गया, जो लाल श्रेणी में है। वहीं बवाना का एक्यूआई 240 रहा, जबकि चांदनी चौक 131 पर और अलीपुर 117 पर दर्ज किया गया। अशोक विहार में एक्यूआई 108 रहा। दूसरी ओर कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर है। आया नगर का एक्यूआई 88, बुराड़ी क्रॉसिंग 94, कैंटोनमेंट एरिया 76 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 86 दर्ज किया गया। इन इलाकों में एक्यूआई ग्रीन से येलो श्रेणी के बीच दिखाई दे रहा है।

गाजियाबाद के मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों में भी अलग-अलग इलाकों में हवा की गुणवत्ता में अंतर नजर आया। गोविंदपुरम में एक्यूआई 69 और इंदिरापुरम में 63 दर्ज किया गया, जो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति को दर्शाता है। वहीं लोनी का एक्यूआई 164, संजय नगर 111, वसुंधरा 128 और वेद विहार-लोनी 112 दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान से दिल्ली- एनसीआर के लोगों को अगले कई दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 17 से 22 अगस्त के बीच तापमान 33-34 डिग्री के आसपास रहने, बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश के कारण मौसम सुहावना बना रह सकता है। फिलहाल किसी भी दिन के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

--आईएएनएस

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