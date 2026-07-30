नवसारी में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे जल्द पूरा किया जाएगा: गुजरात के मंत्री

नवसारी, 30 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नवसारी जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में नुकसान का सर्वे पारदर्शी, सटीक और तय समय में पूरा करें। कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

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वाघाणी ने गुरुवार को गंडेवी तालुका के बाढ़ प्रभावित गांवों (सोनवाड़ी, सलेज और गदत) का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में हुई लगातार और भारी बारिश से नवसारी जिले के कुछ हिस्सों पर पड़े असर का जायजा लिया।

दौरे के दौरान आदिवासी विकास मंत्री नरेश पटेल भी उनके साथ थे।

मंत्रियों ने प्रभावित लोगों और किसानों से मुलाकात की, जमीनी हालात का जायजा लिया और घरों, बागों, फसलों और पशुओं को हुए नुकसान का आकलन किया।

उन्होंने सरकार की ओर से दी जा रही राहत और नुकसान के सर्वे की प्रगति के बारे में ग्रामीणों से सीधे फीडबैक भी लिया।

जिला कलेक्टर मनीष गुरवानी ने भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के बारे में मंत्रियों को जानकारी दी।

उन्होंने प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए चल रहे सर्वे पर भी अपडेट दिया।

इसके बाद कृषि मंत्री ने सर्वे की प्रोग्रेस का अंदाजा लगाने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की।

मीटिंग के दौरान, वघानी ने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि हर प्रभावित गांव में घरों, फसलों और जानवरों को हुए नुकसान का सर्वे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, सही और टाइम-बाउंड तरीके से किया जाए।

उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे कमिटमेंट के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि हर प्रभावित व्यक्ति को राज्य सरकार के नियमों के तहत तुरंत और बिना देरी के मदद मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत और सही मदद देना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इस दौरे के दौरान नवसारी एमएलए राकेश देसाई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट निराली नायक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, गांववाले और कम्युनिटी लीडर मौजूद थे।

--आईएएनएस

एमएस/